La experiencia paranormal de Nicole Neumann en su campo: “¿Quieren ver un ovni?”

En medio de una conversación casual, Nicole Neumann sorprendió al relatar un episodio que podría haber salido de una novela de ciencia ficción. Fue en el programa La Noche Perfecta, conducido por Sebastián Wainraich en El Trece, donde la modelo revivió con detalles el momento en que, según sus palabras, presenció un fenómeno paranormal en su campo de Exaltación de la Cruz, que relató con lujo de detalles.

“Me venía avisando la gente que trabaja en el campo, que andaba un ovni, que lo vieron los de la guardia del barrio y otros vecinos que viven por ahí”, comentó Neumann al hacer referencia al vasto terreno que posee y donde, en su apogeo, convivieron hasta cincuenta perros.



En una mezcla de escepticismo y asombro que caracteriza a quienes se enfrentan a lo inexplicable, la conductora no dudó en admitir sus dudas iniciales. “Yo decía ‘bueno, no sé’, porque no es algo en lo que crea, pero tampoco en lo que no creo”, reveló con ambigüedad. Y es que para ella, el universo, con su vastedad y misterio, “nos puede dar muchas sorpresas”.

El relato se volvió más intenso cuando recordó el momento exacto de la aparición. Diez días después de los primeros comentarios de los trabajadores, estaba en la cocina de su campo. La acompañaban amigos, sus hijas y otros niños. “Viene el casero y nos dice: ‘Está el ovni, ¿lo quieren venir a ver?’”. Lejos de experimentar sorpresa, el hombre mostraba la actitud relajada de quien ya vivió esa experiencia en reiteradas oportunidades. La curiosidad brotó de inmediato y salieron todos corriendo para el granero.



Lo que encontraron al llegar marcó a todos los presentes. “Mis hijas más chicas venían llorando. Y estaba la cosa con luces arriba del granero”. La descripción, aunque sencilla, dejó entrever la magnitud del impacto emocional que vivió. “Después se empezó a mover para atrás”, explicó, acentuando su incredulidad.

En un intento por comprender, por acercarse aún más a lo inalcanzable, tomó una decisión audaz: “Me fui corriendo al auto para ver si lo alcanzaba”. Sin embargo, el misterioso objeto no se lo permitió. “Ahí se empezó a ir más rápido y se perdió atrás de los árboles”, concluyó, al dejar en el aire la sensación de que había presenciado algo fuera de lo común.

El lugar de los hechos, Exaltación de la Cruz, suma un matiz aún más intrigante al relato. Con sus paisajes rurales y su calma característica, el área parece un escenario improbable para encuentros con lo desconocido. Pero, como Neumann recordó, la naturaleza y el cosmos están llenos de sorpresas.

n relatos previos, Nicole contó cómo se las arreglaba para mantener la chacra en donde viven todos los animales que rescató, entre los que, además de gatos y perros, también cuenta con cerdos, patos, ovejas, conejos y caballos.

En una oportunidad la modelo había adoptado a una cerda, a la que llamó Peppa. “Es muy cariñosa, responde a su nombre y le encanta que le rasquen la panza. Lejos de las hacinadas e inhumanas condiciones de las granjas industriales, les gusta formar y vivir en grupos por afinidad como nosotros. Las mamás cerdas son muy protectoras y cariñosas con sus cerditos, a los que les encanta jugar constantemente. Fue rescatada hace un año, aproximadamente, y ante un pedido de ayuda no dudé en darle un hogar para vivir tranquila y feliz”, expresó por entonces

“No tengo límites, he adoptado perritos sin un ojo, con secuelas... Es todo lo contrario, los que nadie quiere, yo los adopto. Tengo tres pony, tres caballos, Peppa, hay cinco ovejas que también son adoptadas y también algunos animalitos de granja como patitos, gansas, gallinas...”, enumeró.