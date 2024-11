Padres denuncian que un colegio de Salta encubre a un "abusador" del establecimiento

El hecho ocurrió en el interior del Colegio Madre Teresa de Calcuta de la zona norte capitalina, y los padres denunciaron que la institución educativa, intentó persuadir a la víctima de tan solo 21 años, de no realizar la denuncia policial correspondiente.



Según fuentes extraoficiales confirmaron a HolaSalta Noticias que una mujer que se desempeña como ordenanza, denunció a su compañero de trabajo que se desempeña como portero, detallando que cuando se encontraba limpiando el aula de 7mo grado, él ingresó diciéndole, “mirá como me pones, sé que tienes novio, pero yo no soy celoso, no grites”, apoyando su miembro viril en su parte de atrás.



A pesar de escapar de esa situación, al día siguiente, el hombre repitió la misma acción desagradable y esta vez intentó bajarle los pantalones, ella entró en una crisis nerviosa, no le salía palabras y salió corriendo, encontrándose con una compañera y encargada del Colegio.



Aunque la joven le contó todo los directivos, lejos de aplicar el protocolo correspondiente, los directivos trataron de ocultar el hecho, pidiendo que solo haga una carta dirigida a la dirección de la escuela.



El caso se hizo de público conocimiento, motivo que llevó a los padres a actuar exigiendo una respuesta de parte de las autoridades, pero el Colegio salió a desmentir en un comunicado, que no se trata de empleados de la institución, dando a entender que pasó en otro horario.

Lo cierto es que tanto la denunciante y el denunciado "si se desempeñan laboralmente en el horario que los niños entran a clases", todos los niños conocen al denunciado.

Además, trascendió que directivos del colegio habrían intentado eliminar publicaciones relacionadas al caso en otros medios de comunicación que citaron la información inicial publicada por HolaSalta Noticias.