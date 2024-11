Coldplay anuncia el concierto más grande de su historia

Coldplay anunció su mayor espectáculo hasta la fecha en la ciudad india de Ahmedabad, será el próximo año. El grupo actuará en el estadio Narendra Modi, con capacidad para 132.000 personas, el más grande del mundo, el 25 de enero, en el marco de su gira mundial "Music Of The Spheres". Se les unirá un "invitado misterioso" que aún no se ha anunciado.

El concierto de Ahmedabad es uno de los varios conciertos en Asia que Coldplay ofrecerá el año que viene en la gira de rock más grande de todos los tiempos, habiendo anunciado previamente conciertos en Abu Dhabi, Hong Kong, Seúl y Mumbai.

Será la primera actuación de larga duración de Coldplay como cabeza de cartel en la India después de su aparición en 2016 en el Global Citizen Festival. Las nuevas fechas también verán a la banda regresar a Hong Kong por primera vez desde 2009. Las fechas de Coldplay en Abu Dhabi también son las primeras desde 2016, y las de Seúl desde 2017.