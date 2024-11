Jovencito grave e internado: "Me violaron entre tres, me metieron un montón de pastillas"

Un joven de 20 años ingresó al Hospital San Bernardo trasladado por una ambulancia del SAMEC desde la Avenida San Martín y calle Lerma, pleno centro salteño donde permanece internado, según con el diagnóstico "Abuso Sexual con Acceso Carnal Grave".

Según el medio HolaSalta Noticias, el llamado de la víctima a las 05hs de este martes, alertaba al Sistema de Emergencias 911, "me violaron entre tres, me metieron un montón de pastillas, no puedo caminar, estoy con mucho dolor".

Personal policial de la Comisaría Nº 8 y del SAMEC arribaron al lugar donde permanecía el joven, somnoliento y dolorido, expresando entre llantos, que son tres los hombres que lo llevaron en un auto y lo metieron en un Motel de la calle Lerma.

Una vez estabilizado en el nosocomio, la victima detalló que al salir del Bar “La Mega” ubicado en Urquiza y Córdoba, se hizo presente un automóvil marca Volkswagen Vento color rojo, donde el conductor le ofreció llevarlo hasta su casa.

El joven al subir le convidaron un vaso de bebidas, aparentemente con una sustancia desconocida porque al tomarla hizo que perdiera el conocimiento y recuerda en forma difusa que fueron al Motel "La Lerma" donde fue abusado sexualmente por parte de los tres.

Al pasar las horas, los acusados lo dejaron en la esquina del Supermercado VEA de la calle Catamarca y Mendoza, caminó hasta la avenida San Martín y sintió dolores muy fuertes hasta no poder sostenerse de pie.

FUENTE: HOLASALTA