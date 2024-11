El Polaco se emocionó al recordar su relación con Silvina Luna

En el año 2023 la noticia del fallecimiento de Silvina Luna, enlutó a todo el mundo del espectáculo. Aún hoy la siguen recordando y quien habló de ella fue "El Polaco" quien charló con el programa Socios del Espectáculo y recordó la relación que mantuvo con la actriz.

El año pasado, el cantante visitó a Fernando Dente en el programa de América y en ese momento sostuvo que "Sil fue muy importante en mi vida. Apareció justo cuando yo estaba en el despelote de la salida del Bailando, con todos los amigos del campeón. Y apareció ella para hacerme bajar un poco el cambio, para hacerme pensar un montón de cosas".

Luego agregó: "La recuerdo con todo el respeto del mundo y con todo mi corazón. Siempre en mi corazón", a pocos días de cumplirse un año del fallecimiento, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le preguntaron sobre cómo recuerda a Silvina luego de todo el padecimiento que desencadenó finalmente el triste final.

"Un año antes de que falleciera no hablamos más, pero antes del año si hablábamos. La verdad que fue recontra triste porque tengo un montón de recuerdos re lindos de ella y prácticamente fue mi única novia que yo tuve porque con las mamás de mis nenas al toque fui padre", comenzó diciendo.

El Polaco recordó su relación con Silvina Luna



Además se refirió al momento en el que ella falleció y sostuvo que "no quise meterme, hablaba con Fernando Burlando, con las amigas de Sil pero no me quise meter. Después de mi papá es la segunda muerte fuerte que tengo y te ponés a pensar que hoy estamos y mañana no", sostuvo.