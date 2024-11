Por una incorrecta refrigeración, la policía rural y bromatología decomisó carne faenada en La Caldera

El motivo de la misma fue por la violación al artículo 206 del Código Penal de la Argentina, el cual establece que quien viole las normas de policía sanitaria animal será sancionado con prisión de uno a seis meses.

En este sentido, la carne fue decomisada por ser transportada en bolsas en un vehículo no apto para tal fin ya que no poseía una cámara refrigerante. El transporte irregular de este tipo de mercadería implica un riesgo para la salud de las personas, ya que se trata de alimentos perecederos que son transportados sin cadena de frío, en vehículos no habilitados para ese fin. Además, durante el operativo se pudo constatar que el animal en cuestión si pertenecía a la familia sin embargo al no cumplir con las normas sanitarias correspondientes se confisco todo el alimento.

El objetivo de estas acciones es garantizar la calidad de los productos que consumen los vecinos. Es importante que la comunidad tome conciencia de que los alimentos sin condiciones higiénico-sanitarias correctas para consumo humano implican un riesgo para la salud.