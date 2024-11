Yanina, Vanesa y Melani, las campeonas salteñas en los Juegos Evita

Gracias al trabajo y acompañamiento de sus profesores, Pamela y Saul que pertenecen a la institución HIRPACE, Melani, Vanesa y Yanina, regresaron con medallas a nuestra provincia.

Las chicas se entrenaron durante todo el año, no únicamente desde el lado físico, sino también desde lo personal. Las chicas que regresaron con medallas viajaron por primera vez y no solo tuvieron una experiencia que nunca van a olvidar, sino que no regresaron con las manos vacías.

Yanina y Vanesa tienen 17 años y Melani 13, y fueron aplaudidas por sus compañeros y profesores, por el desempeño en los Juegos Evita.

Con una notable felicidad, las campeonas salteñas contaron que además se hicieron de amistades y conocieron el mar.