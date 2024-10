Un profesor de la Escuela 20 de Febrero acosó por meses a una estudiante: "Me hace sentir cosas que yo no sentía"

La mamá de una alumna de la Escuela 20 de Febrero denunció a un docente por acosar a su hija durante el período escolar.

Javier Chalup es el nombre del profesor del área de biología y durante el mes de julio, comenzó a acosar a la víctima, de segundo año. El pasado 18 de octubre, el denunciado interceptó a la adolescente de 16 años y le pidió tener un encuentro a solas y lejos del establecimiento educativo.

"Usted me hace sentir cosas que ya no sentía, por ahí me dan ganas de verla como la vez pasada, tengo que mantenerme lejos de usted porque, como le puedo decir, me genera, quisiera agarrarle la mano, hacerle acaricia, por ahí no", detalló la madre de la víctima sustentada con los audios que documentan la situación de vulnerabilidad y acoso a la niña.

La joven grabó la conversación con el docente salteño y la transcribió para radicar la denuncia y presentarla ante los directivos.