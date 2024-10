Millonaria estafa en Metán: Imputan a dos cordobeses como responsables

En el marco de la investigación penal a cargo del fiscal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, se procedió a la imputación de dos hombres residentes en la ciudad de Córdoba, por la presunta comisión del delito de estafa. Uno de ellos se encuentra detenido.

La denuncia presentada por la damnificada, se originó el 8 de marzo de este año, cuando, mientras se encontraba en su domicilio manipulando su teléfono celular, recibió un mensaje solicitándole descargar una aplicación que le permitiría realizar el pago de una supuesta deuda.

Al seguir las instrucciones, se comunicó con un número telefónico donde un individuo, que se hacía pasar por asesor de un canal de televisión, le indicó que tenía los datos de su tarjeta y que debía dirigirse a un cajero automático para proceder con el pago.

Con la indicación de que debía informar el saldo de su tarjeta, la denunciante se trasladó al Banco Macro, sucursal Metán. Allí, siguiendo las instrucciones del supuesto asesor, realizó una transferencia de trescientos mil pesos y posteriormente otra de ciento sesenta y nueve mil pesos.

Al consultar sobre la suma tan elevada, el hombre le aseguró que se trataba de una simulación de transferencia.

La situación continuó escalando, ya que se le solicitó una nueva transferencia no autorizada por un monto de once mil ciento diez pesos, y posteriormente otra por un millón ciento once mil pesos, ambas a una cuenta en particular.

La denuncia fue acompañada de fotocopias de los extractos bancarios y otros documentos relevantes, lo que permitió a la Fiscalía iniciar la investigación. Los informes policiales realizados por la Dirección General de Ciberseguridad indicaron que las cuentas utilizadas en las transferencias estaban a nombre de los imputados, con domicilios en Córdoba Capital.

El 23 de octubre de 2024, se llevaron a cabo dos órdenes de allanamiento. En el primer domicilio, se detuvo a uno de los acusados i y se secuestró un teléfono celular. En el segundo domicilio, se hallaron múltiples tarjetas de débito y crédito a nombre del titular a quien se le realizaron la transferencias, el otro acusado, como otros elementos de interés para la causa.

Al momento de los allanamientos, el imputado no se encontraba presente, por lo que su detención quedó pendiente.

El fiscal Gómez Amado solicitó la extradición y traslado de los elementos secuestrados para continuar con la investigación.