Evo Morales responsabilizó al presidente Luis Arce del intento de asesinato

Tras el intento de asesinato que sufrió el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, las denuncias recaen sobre el actual mandatario Luis Arce.

Morales señaló a su ex aliado político como el responsable del atentado que vivió este domingo, cuando el vehículo en el que se trasladaba recibió 14 disparos en la zona de Lauca Ñ, en Cochabamba.

“El Gobierno de Luis Arce está involucrado en el atentado. Hablan de matarme desde hace tiempo. Cuando Arce retornó de Rusia, se reunió con ministros de Gobierno. La gente estaba unida en una rebelión indígena. Enojado, Lucho les dijo a los ministros que para acabar con el MAS había que matar a Evo, y para eso había que cambiar el mando militar, porque el mando anterior no le obedeció”, dijo el dirigente en declaraciones radiales.

Para el líder boliviano, el objetivo del plan era impedir que pudiera presentarse en las próximas elecciones y que, de esa manera, el gobierno actual mantuviera el poder y ocultara sus actos de corrupción.

En diálogo con la radio AM750, el ex presidente de Bolivia afirmó que lo que vivió este fin de semana fue "lo peor que le ocurrió en la vida": "Tantos disparos. Me amedrentaron, me torturaron, pero esto es lo peor. Y nada menos viene de Luis Arce”.

“Esto ha sido lo peor para mí en mi vida", sintetizó, y, además, aclaró: “Yo no me voy a ir. En 2019 era para salvar vidas. (Ahora) me quedo en Bolivia, vamos a resistir”.

La denuncia por la responsabilidad del intento de atentado se extiende hasta el presidente Arce, quien fue ministro de Economía durante el mandato de Evo Morales.

Además enumeró una serie de amenazas que recibe desde 2022, de parte del ex comandante de las fuerzas armadas, Juan José Zúñiga.