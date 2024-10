Un camión arrastró a un remis sobre Ruta 26

Hace instantes se produjo un accidente sobre la Ruta 26 entre un remis y un camión, afortunadamente no se lamentaron heridos.

Hace instantes se produjo un accidente sobre la Ruta 26 entre un remis y un camión, afortunadamente no se lamentaron heridos. Personal de la policía ya realizó los test de alcoholemia correspondientes a ambos conductores quienes dieron negativo.

Producto de fuerte impacto el remis resultó arrastrado hasta el cordón. El tránsito está cortado a media calzada, se recomienda circular con precaución y tener paciencia.

El conductor del remis comentó a TodoSaltaNoticias que venía circulando desde la zona del centro sobre Ruta 26 altura de Círculo 1. El camión circulaba por el lado izquierdo "yo me mantenía sobre mi lado del carril y de repente sentí un impacto y era que el camión me había colisionado de la parte del costado y me llevaba arrastrando unos 120 metros".

Comentó que no sabe que sucedió con el conductor si estaba dormido o no, pero en el momento del impacto él se aferró al volante para evitar algún tipo de accidente grave, por suerte también contaba con el cinturón de seguridad correspondiente. Solo se registraron daños materiales.