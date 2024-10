"Vestigios": Muestra fotográfica para concientizar sobre el cáncer de mama

Lucía Ramos Frías, localidad de Cafayate, dialogó con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias sobre la muestra fotográfica que estará presentando el día lunes 28 de octubre desde las 14 hasta las 20 horas en la Usina Cultural de Salta. La muestra titulada "Vestigios" busca generar conciencia sobre la lucha contra el cáncer de mama.

"Vestigios" es una muestra fotográfica que se viene presentando desde el año 2019 en el cual Lucía cuenta historias de mujeres que pasaron y transitan la enfermedad.

La muestra va girando por distintos puntos de la provincia, la semana pasada estuvo presente en San Antonio de Los Cobres, ahora en Cafayate y la semana que viene estará en la capital salteña. El mes que viene estará presente en la provincia de Catamarca.

Lucía comentó que esta muestra surge a partir de su propia experiencia, "a los 15 años me toqué por primera vez un bulto en la mama, fue ahí que comencé a investigar un montón sobre esto. A los 20 años me operaron por primera vez y me sacaron 7 tumores benignos, desde entonces mis mamas no pararon de producir nódulos. En el año 2029 me operaron nuevamente con otro tipo de diagnóstico y fue ahí cuando dije que necesitaba hacer algo y busqué alguna fundación en Salta que trate de cáncer de mama y como no encontré la creé y comencé con la fotografía que es lo que yo más amo hacer".

Proyecto Luchá: "Este es un proyecto que con mucho amor y compromiso intenta promover el autocuidado, apoyar a quienes están transitando la enfermedad, concientizar, visibilizar, contribuir a la difusión y sobre todo luchar por la causa".

El evento contará con cinco conferencias de diferentes profesionales: Silvana Rivas, nutricionista, hablará de la parte alimentaria en el cáncer de mama. Liliana Pastor, fisioterapeuta y kinesióloga, hablará de los diferentes tipos de tratamientos para rehabilitación física del cáncer de mama, Belén Martínez, mastóloga, hablará sobre la enfermedad. José Roger que es psico-oncólogo, quien hablará de la parte emocional durante la enfermedad y Carolina Spin, abogada, hablará de los derechos y recursos de los pacientes oncológicos.

Habrá yoga terapéutico, una presentación coreográfica, stands y muchos premios.