Salta estará presente en los Juegos Evita con una delegación de 360 deportistas

Próximamente se desarrollarán los Juegos Evita en la ciudad de Mar del Plata. Por tal motivo, se llevó a cabo una reunión donde se brindaron detalles organizativos y logísticos a los equipos que participarán del torneo, la estadía y la competencia. Además, se plantearon los requisitos previos necesarios para garantizar la participación, así como todas las recomendaciones para asegurar el éxito y el disfrute de cada uno de los participantes de los juegos.

Durante el encuentro, el secretario de Deportes Sergio Chibán informó que la delegación salteña partirá vía terrestre el sábado 2 de noviembre ya que la competencia dará inicio el lunes 4. “Tenemos todo planificado con el equipo de trabajo encabezado por la subsecretaría Claudia Vásquez como lo realizamos el año pasado para que nuestros deportistas puedan disfrutar de Mar del Plata desde el domingo ya que al día siguiente estarán en competencia, lo cual les permitirá iniciar sus finales descansados y recuperados del viaje”.

Agradeció la decisión del Gobernador Gustavo Sáenz de confirmar la participación de Salta en estos Juegos Evita, así que estamos muy contentos que la delegación salteña diga presente en Mar del Plata. Hay muchos chicos que no conocen el mar y para ellos es algo maravilloso e inolvidable que a nosotros nos llena de orgullo”.

Por otra parte, la subsecretaría de deportes Claudia Vásquez destacó el equipo de trabajo experimentado que conforma la delegación y aseguró que van a disfrutar desde la competencia hasta la estadía en la ciudad que albergará a cada provincia “.

Cabe recordar que los Juegos Nacionales Evita 2024 se llevarán a cabo en Mar del Plata del 4 al 9 de noviembre y contarán con la participación de más de 8000 jóvenes de todo el país en 36 disciplinas deportivas.

De la reunión participaron el director de Desarrollo Deportivo y Competitivo, Ricardo De Cecco, los coordinadores de los juegos Evita y encargados de las distintas disciplinas deportivas que representarán a la provincia en la competencia.

Las disciplinas

Deportes convencionales: Atletismo sub 15, Bádminton sub 16, Básquet 3 vs 3 sub 16, Boxeo sub 16, Ciclismo sub 16, Futsal sub 16, Gimnasia Artística sub 13 femenino y sub 16 masculino, Gimnasia Rítmica femenino sub 14, Handball de playa sub 16, Hockey 7 sub 16, Judo sub 14, Karate sub 16, Levantamiento Olímpico sub 16, Lucha libre sub 15, Natación sub 14, Rugby sub 16, Taekwondo sub 14, Tenis sub 16, Tenis de Mesa sub 14, Tiro sub 16, Triatlón sub 16, Voleibol Indoor sub 15, Vóleibol de Playa sub 16.

Deportes adaptados: Atletismo sub 18, Natación sub 16, Boccia sub 18, Goalball sub 18, Básquet en silla sub 16, Vóley sentado sub 18 y Tenis de Mesa sub 18.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación