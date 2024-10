Inició la campaña de recepción de alacranes para elaboración de suero antiescorpiónico

Por cuarto año consecutivo, el programa de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública realiza la campaña de recepción de alacranes vivos para la elaboración de suero antiescorpiónico.

Estos animales son enviados a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos Malbrán, donde se produce el suero, que se usa para tratar a personas picadas por un alacrán.

El jefe del programa de Zoonosis, Nicolás Ruiz de Huidobro, destacó la colaboración de los vecinos, que permitió que Salta sea una de las pocas provincias que aporta alacranes vivos al Instituto Malbrán. “La campaña ha ido creciendo año tras año y el verano pasado enviamos alrededor de 200 animales”, comentó.

En el marco de esta campaña, se solicita a la comunidad que, en el caso de encontrar alacranes en la vivienda, se los capture vivos y se los lleve al programa de Zoonosis. Allí se los acondiciona en un escorpionario, con agua y alimento, para ser transportados en avión a Buenos Aires.

Cómo capturar un alacrán de forma segura

La captura debe hacerla una persona mayor, con cautela.

Es importante no exponerse innecesariamente a una picadura. No tocar al animal con las manos.

Las personas que detecten un alacrán, no deben rociarlo con insecticida ni con ningún otro producto.

Deben levantarlo con mucho cuidado, utilizando una hoja de papel, y colocarlo en un frasco de vidrio, cuya tapa tenga perforaciones para el ingreso de aire.

Se debe contar con un frasco de vidrio de boca ancha y, en lo posible, alto, con tapa. A la tapa se le debe hacer pequeñas perforaciones para permitir la entrada de aire.

Cubrir al alacrán con el frasco, con sumo cuidado y preferentemente sobre una superficie lisa. Luego, deslizar por debajo del animal una cartulina o papel firme, de manera que quede sobre la hoja y dentro del frasco.

Dar vuelta el recipiente sosteniendo con firmeza la hoja de papel, de manera que el alacrán quede sobre la base, lejos de la boca del frasco. El alacrán no puede trepar por las paredes lisas, por lo que no hay riesgo de tocarlo.

Retirar la hoja de papel y tapar el frasco, colocando adentro una bolita de algodón embebida en agua.

Los alacranes pueden permanecer con vida varios días dentro del frasco, por lo que no es necesario que la entrega sea inmediata, pero sí se recomienda hacerlo lo más pronto que sea posible.

No son animales agresivos, sino que pican como una reacción de defensa, por ejemplo, si se los pisa o toca involuntariamente.



Prevenir picaduras

Como medida de prevención, se recomienda:

no caminar descalzo

revisar ropa y calzado antes de usarlos

revisar la cama antes de acostarse

mantener limpios los pisos

tapar rejillas

evitar la acumulación de escombros

desmalezar terrenos

evitar la presencia de cucarachas en la casa y alrededores (el alacrán se alimenta de cucarachas)

Ante cualquier duda, pueden comunicarse con el programa de Zoonosis, (0387) 4215918 Mensajes de WhatsApp al 3875760002. El programa tiene su sede en avenida Belgrano 1349, Salta.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación