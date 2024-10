Fue asesinado con 24 años cuando llegaba a saludar a su tía por el día de la madre

El día de ayer se conoció la identidad del joven asesinado en el B° Castañares. La víctima fue identificada como Santiago Amelunge, de 24 años, quien fue ultimado de dos disparos en la zona del monoblock 480, mientras intentaba visitar a su tía por el Día de la Madre.

Entre lágrimas y con evidente desesperación, los familiares de Santiago llegaron al lugar del crimen. En una entrevista con Que Pasa Salta, Erika, la pareja del joven asesinado, relató lo ocurrido: "Vino a ver a su tía por el Día de la Madre. Santiago no tiene mamá desde hace varios años, por eso quiso saludar a su tía. A mí me llamaron por teléfono para contarme la desgracia y me dijeron que el supuesto agresor sigue libre", expresó entre sollozos.

Erika también reveló detalles desgarradores sobre el ataque: "Cuando llegaba al departamento, seis personas lo cruzaron y aparentemente lo molestaron. Santiago intentó defenderse y en ese momento recibió el disparo en el pecho".