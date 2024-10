Luis Suárez habló por primera vez tras sus explosivas declaraciones contra Marcelo Bielsa y subió la apuesta

Luis Suárez generó un escándalo impresionante en la selección de Uruguay cuando apuntó contra Marcelo Bielsa. El delantero reveló problemas de la convivencia y dio origen a un gran debate. A pesar de los malos resultados en la última fecha FIFA, el Pistolero volvió a la carga en este sentido y no se mostró para nada arrepentido.

Tras estas palabras, en redes sociales, hubo un clima pesado. Para colmo, tras la derrota ante Perú y el empate 0-0 ante Ecuador, el Pistolero y sus excompañeros fueron apuntados por teorías que marcaron que no dieron el 100% y que conspiraron para sacar a Bielsa del cargo.

A pesar de esta situación, Suárez rompió el silencio desde Miami y se mostró firme en la misma línea. “La tranquilidad de que van mejorando las cosas después de lo que uno dijo, sin haber querido herir a nadie, entiendo el enojo o algún mal comentario que se haya malinterpretado”, afirmó ante la prensa en el complejo del Inter Miami.

Además, el delantero aseguró que ya hubo cambios luego de sus expresiones públicas: “Han cambiado algunas cosas que se han visto, que lo han dicho algunos jugadores y eso era lo que generaba, lo que quería. Había cosas que se habían hablado puertas para adentro, se habían hablado muchas veces”.

Al mismo tiempo, Suárez buscó romper con las teorías que lo pusieron en el centro de la escena por una supuesta búsqueda de que Bielsa dejara de ser el entrenador de la Selección. “Siempre queriendo lo mejor de la selección y que ahora van a ir viendo cosas muy positivas”, aseguró.

La reacción inmediata de la selección uruguaya tras sus declaraciones no fueron positivas: tras la derrota y el empate de la última fecha FIFA, perdieron el lugar de escoltas de la Selección argentina, quedaron en el tercer puesto de la tabla de posiciones y no se pueden relajar, ya que están a solo cuatro puntos del puesto de repechaje.

Qué dijo Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa

“(La relación con Bielsa) Era solo profesional. La primera charla que tengo con él es el día, creo que, 6 de junio, previo a que yo me integre a la Copa América. Es la primera conversación que tengo con él a nivel personal. Después, la convocatoria que había tenido en noviembre fue mediante un llamado del profe y después un diálogo que tuve en un entrenamiento que fue algo de una presión que yo estaba haciendo y de una conversación que tuvimos en la Bombonera, en el entretiempo, con una situación que pasó con Darwin. Y fue el único diálogo que había tenido con él hasta que me convoca para la Copa América”.

“En la Copa América hubo situaciones que me dolieron, que no las dije por el bien de la convivencia. Ahí hay un malentendido, no fue de alcanzapelotas que lo puso a Agus (Canobbio), sino que lo puso en la parte de los sparrings, lo puso a hacer los pases que daban los sparrings y a los sparrings a hacer los movimientos que en realidad lo tenían que hacer los jugadores”. Y agregó: “Eso molesta. Lo entiendo a Agus, lo voy a bancar a Agus en esta, porque es entendible y bastante se contuvo que llegara a esa situación. Es una falta de respeto absoluto”.

“Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”.

“Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”.

“Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió “muchas gracias”.

“En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”.

“Matías Vecino fue el primero que la vio venir. ¿Nadie se pregunta nada que un tipo como Vecino con 30 años se fue de un día para otro?”.

“El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”.