Netflix trabaja en una nueva adaptación de Orgullo y prejuicio de Jane Austen

La escritora Dolly Alderton, autora del best seller “Todo lo que sé sobre el amor”, está a cargo de los guiones.

Netflix está en las primeras etapas de desarrollo de una nueva adaptación televisiva del clásico de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, según varias fuentes. La escritora Dolly Alderton, reconocida por su exitosa serie Everything I Know About Love (Todo lo que sé sobre el amor), será la encargada de escribir los guiones para esta versión de época sobre el romance de Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy.

El proyecto se encuentra aún en fase de desarrollo y no ha recibido la luz verde oficial de la plataforma. Según Deadline, Netflix ha declinado hacer comentarios al respecto, manteniendo en reserva los detalles de la producción.

Esta serie sería la primera adaptación de una obra de Austen para dicha compañía de streaming desde Persuasión en 2022, película protagonizada por Dakota Johnson.

Orgullo y Prejuicio, publicada por primera vez en 1813, ha sido adaptada a la pantalla en múltiples ocasiones, con versiones emblemáticas como la miniserie de la BBC de 1995, protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle, y la película de 2005 dirigida por Joe Wright, con Keira Knightley y Matthew Macfadyen en los papeles principales.

La trama gira en torno a Elizabeth Bennet, una de las cinco hijas de una familia inglesa de clase media-alta que debe lidiar con la presión de encontrar un esposo adecuado, especialmente cuando la herencia de su padre solo puede pasar a un heredero varón. A lo largo de la novela, la inteligente e independiente Lizzie se enfrenta a las tensiones sociales y personales que suponen su creciente relación con el orgulloso Sr. Darcy, un hombre adinerado a quien en un principio desprecia, pero que con el tiempo se convierte en su mayor interés romántico.