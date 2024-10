Sarampión: la vacuna es la principal herramienta de prevención

El Ministerio de Salud recuerda que el sarampión es una enfermedad eruptiva febril que puede presentarse en todas las edades, siendo de mayor gravedad en menores de 5 años y personas con inmunmunocompromiso o desnutrición, en los que puede causar graves complicaciones respiratorias como neumonía, enfermedades del sistema nervioso central, convulsiones, meningoencefalitis, ceguera; y enfermedades de presentación muchos años después del episodio agudo, con desenlace fatal (panencefalitis esclerosante subaguda).

Se previene con las vacunas Triple o Doble Viral, que además protegen contra rubéola (Doble o Triple viral) y paperas (Triple Viral).

Los principales síntomas son: fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis, tos y erupción en la cara y cuello que se extiende al resto del cuerpo. Ante la aparición de algunos de estos síntomas es necesario concurrir al médico.

Esquema de Vacunación

El Calendario Nacional de Vacunación establece que se deben administrar dos dosis de vacuna triple viral:

Primera dosis: 12 meses

Segunda dosis: Ingreso escolar. Este año deben estar vacunados todos los niños y niñas nacidos en el 2019.

Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

Recomendaciones para Viajeros, que viajen a zonas con circulación de sarampión

En contexto de viaje al exterior, se recomienda que las personas cuenten con esquema de vacunación adecuado:

Personas de 6 a 11 meses de vida pueden recibir una dosis de vacuna Triple Viral (“dosis cero”) esta dosis no debe ser tenida en cuenta como vacunación de calendario.

Personas de 12 meses deben recibir una dosis correspondiente al calendario.

Personas de 13 meses a 4 años inclusive pueden recibir una segunda dosis de vacuna Triple Viral.

Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (Doble o Triple Viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG positiva contra sarampión).

Se recomienda aplazar o reprogramar el viaje en personas gestantes sin antecedentes comprobables de vacunación y menores de 6 meses, debido a su alta vulnerabilidad.

Situación epidemiológica actual

Ante la confirmación de tres casos de sarampión de personas residentes en la provincia de Río Negro, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta con el objetivo de informar sobre la situación epidemiológica e instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática (EFE), verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema.

En 2024, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 38, en la Región de las Américas, se notificaron 13.377 casos sospechosos de sarampión de los cuales 365 casos han sido confirmados, en siete países de la región y en las Islas Turcas y Caicos. Los países con más casos fueron Estados Unidos, con 264 casos de los cuales 70% están asociados a un mismo brote, y Canadá con 82 casos.

Argentina interrumpió la circulación endémica del sarampión en el año 2000. Desde entonces se registraron brotes limitados de menos de un año de duración, sin pérdida del estado de eliminación. El mayor brote se registró entre las semanas epidemiológicas (SE) 35 del año 2019 y la SE 12 del año 2020, con un total de 179 casos, que se circunscribieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 19 municipios de la provincia de Alerta epidemiológica Casos confirmados de sarampión en la provincia de Río Negro – 08/10/2024 Buenos Aires (PBA). En el año 2021 no se registraron casos confirmados. En 2022, se registraron dos casos de sarampión: uno en CABA y otro en Vicente López (PBA), sin relación entre ellos y sin casos secundarios.

En enero de 2024 se confirmó un caso en un niño de 19 meses no vacunado en Salta. No se identificó la fuente por lo que el caso se clasificó como fuente de origen desconocido. No se presentaron casos secundarios. En febrero de 2024, se notificó un caso de sarampión importado en un niño de 6 años residente en Barcelona (España), sin vacunación. Se registró el genotipo. Durante el seguimiento, el hermano de 13 meses presentó síntomas, identificándose el mismo genotipo B3.

Es importante recordar que para sostener los logros de eliminación de sarampión y evitar la reintroducción del virus al país, se requiere alcanzar y sostener altas coberturas de vacunación con dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral) y un sistema de vigilancia sensible capaz de detectar oportunamente los casos sospechosos y así evitar su diseminación. Todos los casos sospechosos (fiebre y exantema) deben ser notificados y estudiados por laboratorio para sarampión y rubéola.