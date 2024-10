Escándalo: la Justicia boliviana citó a Evo Moral por la causa de abuso sexual

El expresidente de Bolivia, Evo Morales enfrenta una acusación de abuso sexual, trafico y trata de personas y estupro por la que fue citado a declarar el próximo jueves. "Se ha dispuesto la citación de las tres personas sindicadas en este caso, entre ellos el señor Evo Morales, y los padres de la víctima para el día jueves 10 de octubre en la fiscalía departamental de Tarija para que presenten su declaración informativa", informó Juan Lanchipa, fiscal general de Bolivia.



La presunta víctima de Morales es una adolescente que durante los supuestos abusos tenía 15 años y que tuvo un hijo producto de la violación. Además, se acusa al dirigente del MAS de montar una red de trata sexual de menores con el objetivo de abusar de mujeres de entre 14 y 15 años.



En el marco de la denuncia, se acusa a los padres de la presunta víctima de haber permitido a Morales abusar sexualmente de la menor a cambio de una retribución material y en favores.

El exmandatario boliviano respondió que las acusaciones formaban parte de un plan de "lawfare" impulsado por el presidente Luis Arce con quien está enfrentado en la actualidad y a quien acusa de estar llevando adelante un gobierno neoliberal.



"No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!", expresó Evo Morales.