Cómo es el sistema universitario en Chile que elogia Javier Milei: estudiantes endeudados

En medio del debate por el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, en el entorno del Gobierno se habla de impulsar el fin del ingreso irrestricto y el arancelamiento de las universidades públicas, con la apertura del negocio de los préstamos estudiantiles similares a los que existen en Chile o Estados Unidos.

Catalina Lufín, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, contó que "una de las principales demandas del estallido social de 2019 era en torno a la educación". "Vemos al día de hoy una deuda, ya que sigue habiendo millones de estudiantes endeudados. La deuda del crédito con aval del Estado, el crédito que se contrata desde la banca, es la segunda deuda más grande para los chilenos después de la hipotecaria. Estamos viendo cómo la carga del financiamiento de la educación superior en Chile es para las familias, eso también tiene distintas repercusiones como la deserción", explicó.

"Tenemos un alto porcentaje de deudas, sobre todo en aquellas instituciones privadas en las que el perfil de estudiante es de mayor vulnerabilidad. Es toda una problemática por la que estamos llevando adelante distintas demandas como la condonación de la deuda para los estudiantes y avanzar en un financiamiento basal del Estado a sus instituciones, que actualmente están en crisis de financiamiento", añadió.

Por su parte, otra joven, Paloma, reveló que tuvo que dejar de estudiar "porque no me alcanzaba el dinero para pagar la mensualidad". "Estudiaba Psicología en la Universidad de las Américas. Iba a sacar el crédito del Estado, pero era demasiado lo que había pagar, así que me arrepentí y me postulé a las becas internas de la universidad, pero no obtuve ninguna y tuve que pagar al contado", relató.

"Empecé a pagar por mes, pero no dio el dinero, pero tuve que irme. No continué y dejé hace dos años. Siento mucha tristeza y frustración porque es algo que me encantaba. Saber que no puedo estudiar porque no tengo los medios, la carrera es muy cara o porque si no pagas no puedes estudiar es frustrante, porque uno quiere dar un buen servicio a las personas", lamentó.

"Aquí la educación es un negocio, lo dijo ya el expresidente Piñera. Estamos en una situación en la que muchos nos encontramos endeudados porque para poder estudiar necesitamos optar a créditos. Yo estudio en la Universidad de Chile, que es pública, estudié dos años de Ingeniería y con eso ya tengo una deuda de más o menos $10 millones. Después tuve un par de becas y volví a estudiar, en el medio tuve que congelar para poder trabajar, luego de eso volví, con crédito otra vez", apuntó Exequiel, otro estudiante.