Se realizó la inauguración de la Copa Argentina de Tenis

Ayer a la tarde, en el Sporting Club, ubicado en Tres Cerritos, se inauguró oficialmente la Copa Argentina de Tenis, que se jugará en la ciudad hasta el 5 de octubre.

Se trata del torneo juvenil más importante del circuito sudamericano. Los partidos se disputan en ese club y en Gimnasia y Tiro. La entrada es gratuita.

En las categorías de sub 14 y sub 16 participan tenistas de toda Sudamérica, mientras que para la sub 18 llegaron a la ciudad deportistas de todo el mundo, en busca de puntos para empezar a dar forma a sus carreras profesionales. Cabe destacar que en todas las edades se juega masculino y femenino y single y dobles.

Álvaro Chalabe, vicepresidente de la Asociación Salteña de Tenis, dijo que “es importante que hayan elegido a Salta para el torneo más importante. Los tenistas están contentos, los recibimos de la mejor manera para que se sientan cómodos durante su estadía en la ciudad”.

«La Agencia Salta Deportes busca seguir por este camino, albergar este torneo significa mucho. Estamos atentos a cada detalle, ya que la organización tiene que ser la mejor posible para estar a la altura de la competencia», dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.