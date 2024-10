ANMAT consideró ilegal la venta de un supuesto medicamento "anticancerígeno"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió un suplemento anticancerígeno. Por Disposición 8770/2024, publicada este martes 1° de octubre en el Boletín Oficial, lanzó un alerta en Argentina sobre un producto que se describe como "100% natural, antibacteriano, antimicótico y antiparasitario" y que "ayuda en problemas de articulaciones, parásitos, diabetes, cáncer e hipertensión" y que no cumple con las normas establecidas.

Todo comenzó cuando el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires preguntó al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre este producto que fue elaborado por un laboratorio en Perú. Al investigar, se descubrió que no estaba registrado, no tenía constancia de su ingreso legal al país y que tampoco cumplía con los requisitos necesarios para garantizar que sea seguro para el consumo.

Se trata del medicamento "Graviola” de la marca Prodenza Life, que se publicita como anticancerígeno y no cumple con las regulaciones de salud y seguridad alimentaria de Argentina, lo que lo convirtió en un producto ilegal. Además, se promocionó en plataformas de venta online y también se prohibió su comercialización en sitios web. En tanto, la ANMAT dispuso que "por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio".