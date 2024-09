Daniel Hoyos: "Con esta ley, el año que viene no llegamos a septiembre"

Se realizó una rueda de prensa en la Universidad Nacional de Salta para hablar sobre la marcha universitaria que se realizará el día 2 de octubre a nivel nacional. Para brindarnos más detalles, el ingeniero y rector Daniel Hoyos dialogó con TodoSaltaNoticias y con el programa UnNuevoDía.

La marcha será en todo el país a las 17 horas y se espera que sea multitudinaria al igual que la misma que se realizó en el mes de abril. El rector Daniel Hoyos comentó que se entregará a los diputados y senadores un manifiesto que pronto se hará público y que será aprobado por el consejo superior.

Esta marcha se da en el marco de la ley del financiamiento educativo, del presupuesto nacional y del anuncio sobre el intento de provincializar las universidades nacionales.

"Esta ley implica que el año que viene no llegamos a septiembre con el presupuesto que nos estarían asignando"

El rector afirmó que "las carreras las van a continuar hasta el final", es decir, que no implicaría que los alumnos no pudieran terminar sus estudios, pero "no vamos a tener dinero para becas, para comedor universitario ni para investigaciones".

"Probablemente en algún momento tengamos que cortar la luz, afirmó.

Esta terrible situación afecta a todas las universidades del país, "en general ninguna universidad recibió nada extra".