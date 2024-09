Metán: Martín tiene 13 años y abrió su taller de reparación de celulares

Martín Rojas, de San José de Metán, tiene tan solo 13 años y ya cumplió una parte de sueño: tener su propio taller de reparación de celulares.

El menor va a séptimo grado de la escuela General Manuel Belgrano, no solo es un excelente estudiante, sino que también lo apasiona los deportes. el inglés y la música. Pero entre tantas aficiones, Martín eligió abrir su taller, actualmente ubicado en en la avenida Mitre número 9, antes de llegar a la avenida 9 de Julio de Metán y se llama “Tincho Fix Cellphone”.

“Todo comenzó cuando había ido a Salta capital a un laboratorio en el que arreglan celulares y me interesó mucho, por eso le dije a mi papá que yo quería aprender eso. Luego comencé a hacer un curso para capacitarme en Jujuy. Después me dieron el certificado de microelectrónica y microsoldadura en reparación de dispositivos móviles”, dijo Martín a El Tribuno.

“Ya me comenzaron a traer trabajos los vecinos de Metán y estoy muy agradecido por eso. Estoy feliz porque pude abrir mi propio negocio con la ayuda de mis padres. Hago cambio de módulo, de pin de carga y reparo botones, entre otras cosas. Arreglo cualquier tipo de celular, desde el más común hasta un iPhone”, dijo “Tincho” con mucha confianza y una personalidad que asombra por su corta edad.

El mensaje de Martín no es para nada inocente a pesar de ser tan joven, sabe perfectamente lo que quiere para su futuro. Desde que era pequeño veía a su papá trabajar, vendía picolé a su edad. Esas historias de su papá lo llevaron a seguir sus pasos y esto fue lo que lo inspiró a abrir su taller.

“Quiero laburar y ganarme lo mío. Mi sueño es que mi negocio puede llegar a ser grande y tener gente trabajando conmigo. Yo me doy tiempo para todo porque estudio, juego a la pelota en el equipo de Michel y me gusta cantar, pero la mayor parte del tiempo estoy concentrado en mi trabajo, en lo que me gusta y me apasiona que es reparar celulares. Siempre me sigo actualizando y aprendiendo en internet”, sostuvo el pequeño emprendedor.