La Copa Argentina de Tenis se disputará en nuestra ciudad

En el Salón Auditorio OSDE Filial Salta, se presentó oficialmente la Copa Argentina de Tenis, que se jugará en la ciudad del 30 de septiembre al 5 de octubre.

Se trata del torneo juvenil más importante del circuito sudamericano, se disputará precisamente en Gimnasia y Tiro y en Club Sporting. Las entradas serán gratuitas.

Marcos Treglia, director del torneo, explicó que se dividirán en 3 categorías, sub 14, sub 16 y sub 18 todos masculinos y femeninos. “Es una gran oportunidad para todos y más para los amantes del tenis, ya que de acá saldrán los futuros mejores tenistas del mundo”, expresó.

Por su parte Álvaro Chalabe, vicepresidente de la Asociación Salteña de Tenis, dijo que “Es muy importante que se lleve a cabo en Salta y que también puedan participar los salteños, será un lindo torneo y una gran ventana para mucho”.

“Estamos felices de seguir fomentando el deporte, que es nuestro objetivo y albergar un torneo de estas características es muy bueno. Vamos a poder observar y participar de la organización de un campeonato de envergadura internacional” expresó Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.