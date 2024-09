Ramón Dupuy desmintió todas las acusaciones contra su fundación: "Ya verán las consecuencias"

La Fundación Dupuy, creada a partir del asesinato de Lucio Dupuy, se encuentra envuelta en una serie de cuestionamientos e investigaciones debido a supuestas irregularidades en su intervención en el caso Loan Peña. Ramón Dupuy, abuelo del niño fallecido y uno de los creadores de la ONG, negó que los detenidos formen parte de la asociación y de haber recibido transferencias millonarias, y anticipó que podría tomar acciones legales.



La jueza Cristina Pozzer Penzo ordenó recientemente la detención de un terapeuta, aparentemente parte de la organización, por falso testimonio en la causa del menor desaparecido en Corrientes. Además, se acusó a otros miembros de la entidad, que también se encuentran encarcelados, de recibir más de 1,8 millones de pesos por parte de la municipalidad de 9 de Julio, donde desapareció Loan.



El dinero habría sido enviado para pagar por unos servicios realizados sin ninguna autorización legal. Por ejemplo, uno de los implicados es Federico Colombo, quien se presentó como psicólogo, pero que según los registros solo poseía una licencia provincial en Tucumán.

Habría dado atención médica y psicológica a los menores involucrados en la causa, así como ocurrió con Verónica Machuca Juni, una mujer que ofreció brindar el mismo servicio cuando no poseía ningún título previo que la habilitara para ejercer ese trabajo.



Otra de las apuntadas es Delfina Taborda, una abogada de 22 años que también se encuentra entre las detenidas. Durante el primer mes de la desaparición, cuando aún estaba en boca de todos, se presentó como representante de Camila, hija de Laudelina y prima de Loan. Participó en rastrillajes en el naranjal, dio varias entrevistas e intentó instalar hipótesis que vincularan el caso con la trata de personas. Sin embargo, a pesar de que estas sospechas continúan latentes, sus datos no coincidirían con la información contenida en el expediente judicial.

La respuesta de Ramón Dupuy

El abuelo de Lucio Dupuy, en diálogo con MDZ, insistió en que desconoce cualquier argumento tanto de las acusaciones como de las investigaciones que lleva adelante la jueza Pozzer Penzo. "La asociación no tiene nada que ver en el caso Loan, esta gente que está allá detenida no representan a la asociación, ellos mismos lo dijeron. Lamentablemente no hay más para decir, no son miembros de la fundación".

Consultado acerca de las transferencias que aparentemente recibió la ONG, Ramón se desligó: "Nunca nos han donado ni mandado plata a nosotros. La asociación no recibió ningún centavo nunca de 9 de julio ni de nadie, y menos millonaria. El intendente salió a aclarar que no donó ningún dinero".

Además, y tras desmentir los rumores, aseguró que los titulares de estas acusaciones "después verán las consecuencias por difamación o daños y perjuicios morales". "Por ahora no tomé ninguna decisión, eso lo veré con mi abogado", cerró.

La Asociación, creada a partir del asesinato de Lucio, busca luchar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se encarga de recibir denuncias por maltrato infantil y ayudar en la asistencia y avance de los casos. En su momento, habían enviado al letrado Alan Cañete con un equipo de abogados a Corrientes para ayudar en la búsqueda del nene desaparecido.

Además, Ramón había confirmado a este medio que habían intenciones de que su ONG se presentara como querellante por Loan para ayudar a esclarecer el delito. "Siento mucha impotencia con este caso porque se manejó mal de entrada. Ya lo dije en mis redes sociales, tendrían que haber estado todos presos desde el principio, debieron sacarles los celulares, cruzar las antenas, registrar los llamados, y ahí tenían la respuesta. Pero embarraron todo", analizó meses atrás.