Morena padece una grave enfermedad y necesita la ayuda de todos

Azucena Beatriz Montiveros, mamá de Morena dialogó con el programa UnNuevoDía y con TodoSaltaNoticias para solicitar la ayuda de todos los salteños que puedan colaborar para conseguir el dinero suficiente para poder costear los gastos de su enfermedad.

Lucia Morena Orellana de 20 años padece el Síndrome Macrofacico agudo asociado a Still, el cual se le despertó de un día al otro.

El día de 2 de marzo ella se despierta y siente que no puede moverse de su cama, llama a su mamá y le cuenta que no podía levantarse para ir al baño, su mamá se acercó hasta su habitación y la encontró completamente inmovilizada "era una tabla, no tenía reacción".

La internaron de urgencia comenzando un largo camino de cuatro meses internada porque "tenía fiebre sin foco" hasta que le hicieron una biopsia y detectaron que tenía Síndrome Macrofacico agudo asociado a Still.

El síndrome de activación macrofágica (SAM) es una complicación potencialmente letal de algunas enfermedades reumáticas. Se produce por una activación descontrolada del sistema inmune, que puede conducir a un fallo multiorgánico y pertenece al grupo de patologías llamadas linfohistiocitosis hemofagocíticas (LHH). Básicamente existen dos formas de LHH: las primarias, provocadas por algunas mutaciones genéticas, y las secundarias, desencadenadas por fármacos, tumores malignos, infecciones o enfermedades reumáticas.

La bacteria que ingresó a su cuerpo ocasionó que le causaran diversos daños en sus órganos y se arrojó en sus huesos.

Ella ya cuenta con su primera dosis de la medicación, "yo estuve luchando mucho porque ella debía tenerla hace tres meses pero es muy cara y difícil juntar el dinero por lo que nos pusimos en campaña. Porque los tiempos del IPS no son los tiempos de mi hija".

Azucena comentó que como la obra social tardó tanto, decidió buscar por otro lado juntar la plata ya que su mayor temor es que su hija quede sin movimiento nuevamente que de por sí "son limitados". Morena puede caminar lento pero no puede correr ni levantar objetos pesados, sus compañeros de Universidad son muy solidarios con ella y la ayudan a llevar su mochila. Actualmente estudia Licenciatura en Terapia Ocupacional

El video que realizaron para solicitar ayuda se volvió muy viral y ayudó a recaudar dinero, su medicamento es extremadamente caro y tenía un costo de $3.000.000, actualmente cuesta $4.000.000.

Ella pudo pagar el medicamento el jueves pasado pero llega el miércoles.

"Hay un ángel o Dios como le digo yo que me llamó desde Jujuy y me regaló dos dosis, con la que compré ya tiene tres dosis en total. Es decir, las otras dosis son para el mes que viene y el que sigue. Por lo que en estos momentos estamos juntando dinero para completar las tres dosis que faltan.

LA OBRA SOCIAL IPS NO BRINDÓ RESPUESTAS A MORENA

Luego del pedido de Azucena para que la obra social IPS la ayudara con la medicación de Morena, la cual como se mencionó cuesta $4.000.000, la misma aún no brindó la ayuda correspondiente.

Azucena siguió paso a paso los pedidos que el IPS le pedía y aún no hay respuestas. "Ellos me llamaron y me dijeron que no tenía conocimiento, les dije que tenía los papeles para presentar, me pidieron el DNI de Morena y ahí encontraron los papeles. Luego nos mandaron un mail solicitando más papeles que implicaban otros estudios, ella se los hizo y ahora seguimos esperando que nos contesten. Ya pasaron tres meses sin respuestas".

DATOS A TENER EN CUENTA:

Esta enfermedad se la conoce como "la gran simuladora" porque es una enfermedad que te engaña, (pueden ver en su cuerpo ronchas y lo primero que uno piensa es que algo que comieron les hizo mal y se intoxicaron o que es una alergia. Y no lo es, este es un síntoma que manifestó Morena).

Al momento de realizarse análisis el Still no se manifiesta en los estudios. (Morena tenía síntomas de faringitis pero no era eso).

Otra característica es la fiebre y el dolor. (Morena estuvo 4 meses internada con fiebre).

Para ayudar pueden hacerlo al siguiente ALIAS: BOCHA.BESO.PROA a nombre de Montiveros Azucena.