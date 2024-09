Violencia de género: se filtró un nuevo video de Néstor Ortigoza, filmado por su expareja

Néstor Ortigoza, exjugador y futuro exdirigente de San Lorenzo de Almagro, fue denunciado por violencia de género por su pareja y esta semana trascendieron fuertes videos de situaciones lamentables que Lucía Cassiau debió vivir tiempo atrás. Este viernes se filtraron más imágenes en las cuales se ve a la mujer, quien se filma en modo selfie, con la boca ensangrentada y desesperada por el contexto que atravesaba.

"Así, así me dejó. Me está cagando a trompadas, no se quiere ir, ya le dije que no quiero estar más con él. Me tiene cansada con su violencia, que se vaya. Mirá, me está cagando a palos", dice Lucía Cassiau en el registro fílmico que se viralizó en las últimas horas. Cassiau es expareja de Néstor Ortigoza y están separados hace cinco meses. La relación terminó de forma muy conflictiva y con denuncias cruzadas entre ambos.



El todavía vocal de San Lorenzo fue denunciado en una causa que se investiga como "lesiones graves". La investigación quedó en manos de la fiscal Lorena González, de la UFI N°3 de Género, de Ezeiza. En las últimas horas, trascendió que la fiscal solicitó una orden de restricción de acercamiento para Ortigoza, quien ya no podrá tener contacto físico ni virtual con Cassiau.

Este viernes habló al respecto el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, contó cómo se enteró de la noticia y lanzó una fuerte advertencia: "Sorprendió pero rápidamente activamos lo que es el protocolo del club, así que primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no renuncia, vamos a sacarlo", aseguró.



"Él no respondió. Obviamente uno lo respetaba como ídolo, porque en San Lorenzo a los ídolos los respetamos. Pero esto es un tema personal y es un tema que obviamente hay que tenerlo con mucho cuidado porque hay un protocolo que está vigente en el fútbol argentino", agregó el mandatario a continuación, en la misma sintonía, a diario Olé.