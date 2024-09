Gustavo Sáenz en Tartagal: “Más de 51 mil personas tendrán agua todos los días gracias a la cisterna de Villa Güemes”

“Misión y palabra cumplida en el peor momento de la economía del país”. Lo dijo el gobernador Gustavo Sáenz en la inauguración oficial de la nueva cisterna de Villa Güemes que ya estaba brindando un mejor servicio de agua potable desde principios de mes.

Esta obra, paralizada desde 2016 y que los vecinos reclamaban, posibilitará que desde ahora más de 51 mil personas tengan agua todos los días, dijo el Gobernador.





Financiada por la provincia, la cisterna se suma a la ya existente con una capacidad de almacenamiento de 4.500 metros cúbicos, duplicando la capacidad de almacenamiento actual para la zona centro y oeste de Tartagal.

“Esto recién comienza y seguiremos trabajando en el tiempo para que no vuelva a pasar que Tartagal se quede sin agua”, aseguró el Gobernador.

Recordó que “se sabía en el departamento San Martín había un gran problema: el agua, una necesidad básica” y agregó: “No hubo decisión política, no se hicieron las obras prometidas y solo quedaron los carteles de obra; se olvidaron de este norte profundo de la Patria”.



Por eso indicó que desde el inicio de su gestión tomó la decisión política de encarar en el departamento un trabajo integral para garantizar el servicio todo el año. “No puede suceder de nuevo que si no hay lluvias y se seca el Itiyuro, nos quedemos sin agua”.

Así, la provincia de Salta con Aguas del Norte, comenzó un programa de obras para cambiar la matriz de abastecimiento en el departamento San Martín. Ya no depender en un 80 por ciento del Sistema Itiyuro y un 20 por ciento de pozos profundos, sino llevar esa relación a un 50 y 50 por ciento de cada sistema.

“Lo que esta Cisterna significa, no se ve, está abajo y costó mucho. Pero cuando abran la canilla de sus casas se darán cuenta que este trabajo no fue en vano”, aseguró el mandatario.







Deseó que “los gobernadores que vengan no dejen de hacer obras, porque el departamento San Martín viene sufriendo desde que nació. Estamos devolviéndole lo que tanto le dio a toda la Argentina con obras de envergadura e históricas”.

Y agregó: “Necesitamos un Tartagal y un San Martín más productivo y turístico; tiene mucho para darles a Salta y al país. Hay que seguir creciendo”, finalizó.

El intendente municipal Franco Hernández Berni, expresó su agradecimiento a la Provincia, al gobernador Sáenz, a los ministros y a todo el equipo de trabajo por hacer posible la realización de esta “obra histórica y tremenda infraestructura, que brindará agua a más de 51 mil personas en un día”.



Agregó que el Municipio junto al Gobernador, a Aguas del Norte se diseñó un Plan integral de obras, un “plan que significa buscar agua, transferirla, distribuirla y almacenarla y acá la vamos a almacenar y por gravedad va a bajar a la ciudad. Gracias Gobernador por hacer posible que empiece este plan de obras que hoy es una realidad más aún en esta época de sequía”.

En nombre de los vecinos, Viviana Gómez agradeció al Gobernador, al jefe comunal y a todo el equipo. “Es una obra muy esperada por todos, sobre todo del departamento San Martin, desde hace años, porque no había agua. Ustedes vieron como vivíamos y que tengamos una respuesta de esta manera es maravilloso. Hay que seguir gestionando obras como estas que es una necesidad básica. Gracias por cumplir”.

También participaron los ministros de Infraestructura Sergio Camacho y de Economía y Servicios Públicos Roberto Dib Ashur; el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, legisladores provinciales, entre otras autoridades.