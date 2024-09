Lionel Scaloni destacó el rol de Lionel Messi y Ángel Di María en la Selección y aseguró que son "irremplazables"

El entrenador argentino lamentó la despedida del "Fideo" y adelantó que "ahora que no está él, el equipo tendrá que jugar de otra manera".

Luego de la despedida de Ángel Di María de la Selección argentina tras la consagración en la Copa América, el director técnico del equipo, Lionel Scaloni lamentó la salida del rosarino y aseguró que tanto él como Lionel Messi, capitán de la "Scaloneta", son dos jugadores "únicos" e "irreplazables".

"En el caso de Fideo, ya no va a venir más y lo ha dicho. No intentaremos buscar un reemplazante porque sería un error que haga lo mismo que él, no existe. Si es verdad que lo que él nos daba era amplitud tanto por la derecha como por izquierda. Intentaremos buscar a un jugador, que creo que lo tenemos en el equipo, que pueda aportar esa amplitud", destacó el entrenador de la albiceleste en dialogo con Clank!.

En ese sentido, resaltó las principales ventajas futbolísticas que aportaba el jugador del Benfica al equipo: "Después el uno contra uno, el entender la jugada, el sacarse de la galera jugadas increíbles solo lo tenía él, asi que el equipo tendrá que jugar de otra manera, ahora que no está él", adelantó.

En la pasada fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde el conjunto nacional enfrentó a Chile (con victoria 3-0) y Colombia (con derrota 2-1), ni Messi, ni Di María estuvieron presentes.

El 10 argentino no pudo formar parte de la lista de convocados por una lesión que había sufrido en la Copa América, mientras que el exjugador de Rosario Central decidió dar un paso al costado luego de la última consagración en Estados Unidos, después de más de 15 años vistiendo la camiseta albiceleste. El "Fideo" fue homenajeado y ovacionado en el estadio Monumental, previo al duelo ante los chilenos, como símbolo de agradecimiento por todo lo vivido y conseguido con el seleccionado mayor.

Scaloni llenó de elogios a Dybala y aseguró que están "eternamente agradecidos por cómo se ha portado"

En otro tramo de la entrevista, el DT argentino se refirió a Paulo Dybala, uno de los referentes del equipo que quedó afuera de la lista de convocados a la Copa América por motivos futbolísticos. Pese a haber tomado esta decisión, Scaloni destacó que el cuerpo técnico lo valora "como persona" y aseguró que estarán "eternamente agradecidos por cómo se ha portado".

En la última doble fecha de Eliminatorias, Dybala fue convocado a último momento y sumó pocos minutos en los dos encuentros. De todos modos, logró convertir un gol en la goleada por 3-0 ante Chile en el Monumental.

"Paulo es el fiel reflejo de lo que es entender la situación y querer que le vaya bien a tu Selección y a tu gente. Un montón de veces ha tenido la oportunidad de jugar y no ha jugado porque he tomado otras decisiones", expresó el técnico oriundo de Pujato.

Al respecto, agregó: "Es difícil encontrar jugadores como él. Es de los mejores y entiende la situación del momento".

Además, Scaloni sostuvo en relación al presente del jugador de la Roma: "Nosotros estamos con él eternamente agradecidos por cómo se ha portado. Cada vez que ha estado y ha jugado, ha sido clave. Lo valoramos como persona".

El cordobés estuvo muy cerca de ser nuevo refuerzo del Al-Qadsiah de Arabia Saudita en el pasado mercado de pases, pero finalmente rechazó la propuesta del conjunto árabe para seguir en Italia. Scaloni valoró esta decisión y destacó: "Hoy en día no abundan estas decisiones de amor, de quedarse en un lugar donde uno es muy querido, a pesar de que en otro lugar te ofrecen más dinero".

"Agranda lo que es como pibe. Para nosotros es importante que él se siga mostrando en grandes niveles, en un equipo que es de los mejores", concluyó.