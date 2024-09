“No hay trabajo”: la preocupación de Nancy Dupláa y Pablo Echarri por la situación económica de los actores

En una reciente entrevista, Nancy Dupláa y Pablo Echarri reflexionaron sobre la situación actual de los actores y actrices, en medio de la sequía de proyectos televisivos que incluye las ficciones. Esto, a raíz de las pocas series y demás formatos que tuvieron aparición en los Premios Martín Fierro y que generó en el ambiente todo tipo de reacciones.



En este sentido, la actriz opinó sobre la situación actual de su gremio, tras la consulta de un notero de Intrusos (América). “Es un año muy difícil en todo sentido... La ficción no está más, si no viene una plataforma con un proyecto específico no hay mucho trabajo. Nuestro colectivo es uno de los más desocupados en este momento. El teatro es un lugar de resistencia hoy en día. Hay mucha opción, una cartelera muy fértil”, aseguró.

Luego, fue Echarri quien se sumó a la conversación para criticar la inserción de ficciones internacionales en la televisión pública para cubrir espacios. “Las latas hace años que están en la televisión argentina. Hay muchos canales que hoy programan latas en sus canales centrales. Es un problema que viene desde hace muchos años. Pero programar latas en la TV Pública… eso no se hace. Las señales estatales no programan televisión extranjera”, remarcó.

Echarri y Dupláa irónicos frente a las críticas por sus viajes al exterior: “Seguiremos enojando al gorilaje”

A mediados de año, Pablo Echarri y Nancy Dupláa se defendieron de las duras críticas que recibieron debido a la cantidad de millas que la pareja acumulaba en sus viajes al exterior. En diálogo con Andy Kusnetzoff, los actores dieron sus explicaciones.

Con su usual estilo frontal, el actor no tuvo reparos en desafiar a quienes remarcan un doble discurso entre la pareja, al simpatizar con el kirchnerismo, cuyo discurso cuestiona el ahorro en moneda extranjera, en contraposición con sus acciones: “Vamos a seguir enojando al gorilaje. Vamos a seguir subiendo a los aviones”.

Sumándose a los comentarios de Echarri, Nancy agregó en el programa de Urbana Play: “Les avisamos que vamos a seguir viajando, así que no se pongan tan nerviosos. Muchos viajes tenemos programados”.

Sin embargo, entre los comentarios irónicos y los chistes alrededor de las polémicas generadas en sus reiterados viajes con fines turísticos, ninguno decidió profundizar sobre el tema de fondo, ni tampoco respondieron con argumentos sólidos para defenderse.