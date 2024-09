Son argentinos y desafiaron a la muerte saltando desde la estratósfera

Alejandro Montagna y Marcelo Vives practican salto al vacío desde hace 25 años. Esta deporte extremo se hace desde un avión, usualmente desde entre dos mil y tres metros de altura. El récord mundial que rompieron los dos argentinos desafía todo parámetro de lo esperable: 13 mil metros de altura.



La estratosfera es una de las cinco capas que componen la atmósfera. Está situada por encima de la troposfera y por debajo de la mesosfera. Se extiende aproximadamente desde unos 10 km de altitud hasta unos 50 km. Esto significa algo tan evidente como extraordinario: Alejandro Montagna, Macerlo Vives y Taylor, el tercer paracaidista, saltaron desde la estratósfera.



Desafiaron a la muerte

Fue una prueba que tuvo que realizarse con precisión quirúrgica porque el frío extremo que se genera a esa altura y la presión de la gravedad sobre los cuerpos cayendo a 300 kilómetros por hora, podrían haber generado falta de oxígeno. Además, los tres paracaidistas tuvieron que enfrentar una sensación térmica de -60°.

“Fue muy zarpado. Tengo 4500 saltos, pero esto supera todos los hechos hasta hoy. Fue muy intenso, el frío, la velocidad, la máscara de oxígeno, el tiempo de caída libre”, expresó Alejandro Montagna a instantes del aterrizaje.



Además, Alejandro contó: “Al principio, durante el primer minuto, Marcelo y yo no sabíamos si estábamos sobre la zona de aterrizaje o no. La visual era muy confusa desde tanta altura. Igual ya no había nada que hacer. Pero Taylor que conoce muy bien la zona, rápidamente identificó las luces de una prisión grande que está a unos 5 km, y al sur de eso vio las balizas de rescate marino que habíamos puesto sobre la pista”.