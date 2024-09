Se separaron Luciano Castro y Griselda Siciliani

La actriz Griselda Siciliani y Luciano Castro terminaron su relación. El vínculo había iniciado en medio de una polémica con Flor Vigna y terminó de la misma manera con un polémico accionar en las redes sociales. ¿Qué pasó?

La cantante Vigna confesó que su expareja le fue infiel con Siciliani: “Hubo algunas discusiones por teléfono y ahí me enteré de todo, porque me lo dijo él. Fueron tantos capítulos, que si te cuento uno, te tengo que contar todos, y ahí me estaría traicionando a mí misma”.

Esto generó mucha polémica, pero ninguno de los dos protagonistas salieron a dar su versión de los hechos. Solo subieron una imagen en la que se ven muy enamorados. Pero fue una de las pocas fotos que publicaron juntos, ya que, según parece, todo terminó.

En los últimos días se dejaron de seguir y borraron las fotos que tenían juntos en el perfil de redes sociales. Esto confirmó que el vínculo terminó. ¿Lo que mal inicia, mal termina?