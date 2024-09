Confusión en Incluir Salud por entrega de números y medicamentos

En Incluir Salud, ubicada en Gurruchaga 225, entregan 150 números y las personas que se acercan al lugar se encuentran preocupadas por la lista de los medicamentos que se entregan ya que "no hay medicamentos en ningún lado".

En estos momentos se encuentran afuera de la institución con dudas al respecto de esta situación ya que desde el mes de julio les informaron que ciertos medicamentos serían entregados en los centros de salud, pero la realidad es que cuando se acercan muchos de ellos no se encuentran disponibles.

Las dudas que se presentan en las puertas de Incluir Salud son con respecto a los números que se entregan y la disponibilidad de medicamentos.

Una mujer manifestó que desde enero le informaron que los medicamentos no se consiguen en ningún lado ni en Incluir Salud ni en los centros de salud. Ella comentó a TodoSaltaNoticias que su nieta requiere medicamentos que son muy caros.

"Hace cuatro meses tuve que tarjetear para comprar en cuotas los medicamentos. Uno de ellos cuesta $157.000 y las otras rondan entre 52 y 42 mil pesos".

Otro testimonio fue el de una madre que necesita con urgencia los medicamentos de su hijo quien padece una enfermedad grave que le ocasiona convulsiones, ella se encuentra preocupada ya que no está obteniendo respuestas. Debido a su trabajo le cuesta mucho presentarse en Incluir Salud pero aún así no se mueve de la fila esperando que la atiendan y le den los medicamentos, "de acá no me voy a mover, necesito la medicación de mi hijo. No sé por qué no se organizan".

También comentó otra señora que desde marzo que están en esta situación de completa incertidumbre, "yo ya dejé la receta pero aún no me entregan los medicamentos, la receta del mes de septiembre me dijeron que pasaría al mes de octubre", manifestó a nuestro medio. También aseguró que sus medicamentos cuestan entre $180.000 y $70.000, "lo que cobro es para cubrir dos medicamentos y yo tomo cuatro".