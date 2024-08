Filtraron la polémica foto que Fátima Florez publicó para Lionel Scaloni y generó un escándalo

La humorista Fátima Florez quedó en el foco del escándalo luego de compartir fotos de Lionel Scaloni en sus estados de WhatsApp y poner descripciones polémicas. De esto se enteró la pareja del DT de la Selección argentina y se generó un alboroto. Días después, se filtraron esas fotos.

La periodista Marcela Tauro indicó que Intrusos: “Aparentemente, me llegó, que la habría llamado la mujer de Scaloni y le habría dicho ‘sos grande para hacerte la bebota’”. Luego, en modo respuesta, la “exprimera dama” se sacó una imagen haciendo el gesto de “silencio”.

Pero ahora se filtró la imagen que subió y generó polémica y se trató de una foto del DT sacando la lengua. Lejos de salir de la polémica, Fátima subió un video con la imitación a Susana en donde habla del tema. Al inicio de la grabación una persona le pregunta: “¡Susana, Susana! ¿Qué pensás de Fátima que dicen con lo de Scaloni?”.

A lo que ella contesta con imitando la voz: “No, por favor no involucren a nadie... A mí sí me gusta Scaloni, está lindo, pero está casado, así que no, no por favor”. Luego agrega en ese video picante una frase que la metió más en polémica.

“Yo mientras tanto, me voy a comer este caramelito, riquísimo, es fabuloso... ¡Como Scaloni!”, agregó. Pero ahora se filtró la imagen que subió y generó polémica y se trató de una foto del DT sacando la lengua.