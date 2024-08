El Gobierno implementará una campaña de intensificación de vacunas

El Ministerio de Salud Pública implementará una campaña para intensificar la aplicación de vacunas contempladas en el Calendario Nacional de Inmunización en la provincia.

Hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de todas las áreas operativas llevarán a cabo diferentes actividades para facilitar el acceso de la población a los biológicos, con el objetivo de prevenir la reintroducción de enfermedades en Salta y en el país.

La actividad se desarrollará a partir de septiembre y hasta fin de año, la primera semana de cada mes. Las fechas estipuladas son:

Septiembre: del 2 al 8 de septiembre

Octubre: del 30 de septiembre al 6 de octubre

Noviembre: del 4 al 10 de noviembre

Diciembre: del 2 al 8 de diciembre.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, explicó que, “las vacunas son un derecho que todas las personas tenemos para no enfermarnos. Están disponibles, son gratuitas y hay una para cada etapa de la vida”.

Agregó que “las vacunas y el agua potable son las dos estrategias que más vidas salvaron en la historia de la humanidad, ya que han controlado, eliminado y hasta erradicado enfermedades”.

También, señaló que, “muchas veces nos preguntan por qué hay que vacunarse y la respuesta es que, gracias a las vacunas, por ejemplo, no tenemos poliomielitis desde 1984, sarampión desde el 2000 y rubéola desde 2009, pero necesitamos seguir dando dosis para que no regresen a Salta ni a la Argentina”.

Es importante que la persona asista al vacunatorio con su documento nacional de identidad y todos los carnets de inmunización que tenga. “Desde 2023, el registro de vacunas en el sistema nacional es obligatorio y el vecino puede corroborar la información en la aplicación Mi Argentina. Sin embargo, las aplicadas antes de esa fecha pueden no aparecer en internet, por eso es importante saber qué dosis ya se administró la persona, porque los esquemas no se reinician, se completan”, afirmó Jure.

Vacunación antigripal

El Ministerio de Salud Pública comunica que ya se inocularon 226.311 dosis antigripales, desde el comienzo de la campaña de vacunación, el 19 de marzo.

Esta cifra representa el 75,3% del total de la población objetivo para darse este inmunizante, estimada en 300 mil personas.

Este biológico está destinado a:

Personal de salud

Embarazadas: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación

Puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días-, si no recibió la vacuna durante el embarazo

Bebés de 6 a 24 meses de edad: son dos dosis, separadas por, al menos, un mes de diferencia

Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: Tales como diabetes, obesidad, enfermedad respiratoria, cardíaca, VIH, etc. Requiere orden médica, debiéndose detallar el grupo de riesgo al cual pertenecen

Personas de 65 años y mayores: No requiere prescripción médica y se aprovechará la oportunidad para aplicar la vacuna contra neumococo, según corresponda.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación