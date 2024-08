Recomiendan medidas para asegurar la inocuidad de alimentos destinados a peregrinos

Algunas enfermedades como salmonelosis, hepatitis A, síndrome urémico hemolítico, intoxicación alimentaria, etc., se producen por la ingesta de alimentos o agua contaminados. El Ministerio de Salud Pública recomienda observar las medidas de prevención.

El Ministerio de Salud Pública recuerda a la población los cuidados que se deben tener a la hora de preparar sándwiches, pizas, dulces, jugos, etc., para ofrecer a los peregrinos que llegan a Salta con motivo de las festividades religiosas del Milagro.

En ese sentido, se destaca la importancia de que los alimentos y bebidas con los que se los recibe sean manipulados de manera responsable, teniendo sumo cuidado en la preparación y conservación, observando medidas de higiene en todo momento.

Una de las formas de prevenir enfermedades que ingresan al organismo a través de los alimentos, es la correcta manipulación de los mismos, lo que implica cuidados en todo el proceso, desde la producción de las materias primas hasta que llegan a la persona que los consume.

Algunas medidas para asegurar la inocuidad de los alimentos son:

Correcta higiene de manos, con agua y jabón, antes y durante la manipulación de los alimentos.

Lavado de frutas y verduras con agua segura.

Higiene de los elementos de cocina, como cuchillos, tablas, mesas, etc.

Proteger los alimentos de moscas y otros insectos.

No exponer los alimentos a temperatura ambiente, sobre todo en jornadas calurosas.

No mezclar alimentos crudos con cocidos para evitar contaminación cruzada.

Asegurar la correcta cocción de carnes y huevos.

Evitar el uso de cremas, salsas y mayonesas.

Preparar los jugos con agua segura.

Manipulación segura de alimentos

Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública, a través del programa de Bromatología, desarrolla un programa anual de capacitación para la correcta manipulación de alimentos, de acuerdo con las exigencias establecidas en el Código Alimentario Argentino para garantizar su inocuidad.

De marzo a diciembre se dictan cursos presenciales, tanto en la capital provincial como en localidades del interior. Se trata de actividades teóricas y prácticas que se desarrollan en dos jornadas, gratuitas y con evaluación final para el otorgamiento del carnet de manipulador de alimentos, que tiene alcance nacional y dura tres años.

El objetivo es que los participantes adquieran conocimientos sobre la forma correcta de preparar los alimentos, ya sea para expendio al público, para servir en merenderos y comedores, para el consumo en el ámbito familiar, etc.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, casi el 40% de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) que se reportan en el país se originan en el hogar.

Para obtener más información sobre cursos de manipulación segura de alimentos, se puede concurrir al programa de Bromatología, avenida Belgrano 1349. Teléfono (0387) 4316361.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación