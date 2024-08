Talibanes prohibieron la voz de las mujeres: no pueden hablar, cantar o recitar en público

Según el artículo 13 de las nuevas normas, la voz de una mujer “se considera un atributo íntimo que no debe ser escuchado en público, prohibiendo que canten, reciten o lean en voz alta”. El vocero del régimen, Maulvi Abdul Ghafar Farooq, aseguró que la restricción “será de gran ayuda para la promoción de la virtud y la eliminación del vicio”.

Este conjunto de leyes, de 114 páginas y 35 artículos, reseñado por The Associated Press, es el primer documento formal que articula de manera detallada las restricciones sobre las mujeres desde que los talibanes retomaron el poder por la fuerza. Estas leyes no solo limitan la libertad de expresión femenina, sino que también legitiman la persecución y el castigo de aquellas que transgredan estas normativas.

Además las mujeres no deben mirar a hombres con los que no tengan un parentesco cercano, y viceversa. Además, se prohíbe que viajen solas, lo que limita aún más su movilidad y autonomía.

Reacciones internacionales y preocupaciones

Las medidas restrictivas impuestas por el régimen talibán han generado una creciente preocupación a nivel internacional. Diversos organismos, incluyendo la ONU, han señalado el impacto negativo que estas leyes tienen sobre los derechos humanos, en particular sobre las mujeres y niñas afganas. Un informe reciente de la ONU destacó que el ministerio, con sus edictos y métodos de aplicación, está contribuyendo a instaurar un ambiente de miedo e intimidación en la población.

Fiona Frazer, jefa del servicio de derechos humanos de la misión de la ONU en Afganistán, expresó en un comunicado su alarma ante la expansión de la supervisión del ministerio, indicando que esta tendencia plantea serios riesgos para toda la sociedad afgana.

Fuente: Infobae.