La Iglesia echó al cura que organizó la reunión con represores en Ezeiza

El Obispado de Zárate - Campana decidió desplazar al sacerdote Javier Olivera Ravasi. el religioso que organizó la reunión de diputados libertarios con represores en Ezeiza, debido a que "en reiteradas ocasiones se recibieron numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes".

“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder", informó en un comunicado.

"Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”, agregó.