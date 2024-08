Jennifer Garner mostró detalles ocultos del set de Marvel para Deadpool y Wolverine

La actriz estadounidense Jennifer Garner compartió un video inédito del set de Marvel para Deadpool y Wolverine, mostrando diferentes detalles sobre la guarida de Blade, Elektra, Gambito y Johnny Storm.

A lo largo del video de 48 segundos, Jennifer Garner se dispone a mostrar los diferentes detalles del refugio en los que la película no ahondó, aunque por razones lógicas teniendo en cuenta la introducción de estos "nuevos" viejos superhéroes. "Aquí está nuestra guarida... Las comodidades del hogar", bromeó la actriz sobre el aspecto del lugar.

Luego, realizó diferentes paneos entre los que mostró los diferentes cuchillos tanto de Blade como de Elektra, además de otros personajes más que murieron antes de la llegada de Deadpool y Wolverine. Por otro lado, abrió un mueble con diferentes alimentos y señaló: "Esto parece que podría haberlo hecho yo... ¡Cracker Jack! No sé qué es esto, lo culpo a Wolverine".

Previo al final, Garner se acercó hasta el mural gigante de Scarlet Witch, el cual se había mostrado por primera y única vez en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En este momento, realizó un llamativo chiste que algunos de sus seguidores se lo tomaron literal: "Aquí es donde vengo a comunicarme con Blake Lively, para ver cómo está".

Para finalizar, expuso las pésimas condiciones del lugar para asearse, incluyendo un desorden muy marcado y hasta una suciedad exagerada. "Bienvenidos a mi baño. Lo comparto con muchos chicos... Es desolador. Gambito es el más desordenado", concluyó Jennifer Garner en su video de redes sociales.