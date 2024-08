Milagro 2024: Confirmaron que 3 mil peregrinos vendrán desde la Puna

Los peregrinos de la Puna ya tienen fecha de partida para la capital salteña, saldrían el 11 de septiembre para llegando el sábado 14 de septiembre al mediodía a la Catedral Basílica de Salta.

Así lo anunció el presidente de la Comisión de Peregrinos de la Puna, Mario Sanhueso a Defrentesalta.

La delegación que partirá desde San Antonio de los Cobres estará conformada por 3.000 peregrinos y pidió precaución a quienes se sumen ya que recomienda no aventurarse solos por las distancias y la cantidad de kilómetros que hay que caminar.

"No hay que aventurarse a ir solo, no solo por la distancia sino por las comunidades, ya que el primer día se camina casi 60 kilómetros y no es fácil", subrayó a Defrentesalta.