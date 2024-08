Denuncia por violencia de género: allanan el departamento de Alberto Fernández en busca de su celular

La Justicia ordenó el allanamiento del departamento en el que vive Alberto Fernández en Puerto Madero y le secuestró el teléfono en el marco de la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez.

La medida fue ordenada por el fiscal Carlos Rívolo, que instruye en la causa que está en manos del juez Julián Ercolini.

En medio del allanamiento, Alberto envió una carta en la que anunció su renuncia a la presidencia del PJ.

"Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare", dijo el ex presidente.

"De ninguna manera voy a hacer que el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene nuestro pueblo argentino. Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor eh decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional", dijo Alberto.

La renuncia se la venían pidiendo desde todos los sectores del peronismo, aunque todavía no tienen definida una salida. Por eso motivo este viernes se reunieron Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Lucía Corpacci para empezar a encontrar una alternativa.

El camporista Eduardo "Wado" de Pedro se promociona para ser el presidente del partido pero ya enfrenta resistencia. La ex funcionaria Mercedes D'Alessandro dijo que luego de lo de Alberto, llegó el turno de una mujer.