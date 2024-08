Pidieron dar de baja la jubilación de privilegio vitalicia de Alberto Fernández

Una fundación pidió dar de baja la asignación mensual vitalicia, conocida como jubilación de privilegio, del expresidente Alberto Fernández por "incumplimiento del requisito de mérito y honor", tras conocerse la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez por violencia de género y una serie de videos escandalosos en Casa Rosada.

La solicitud fue realizada por la Fundación Apolo, integrada por Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes aseveraron que "no caben dudas que los requisitos de MÉRITO y HONOR son determinantes a la hora de percibir el beneficio".

Los denunciantes alegaron que "como es de público conocimiento, recientemente ha surgido una línea de investigación, dentro de una causa de corrupción, en razón de la aparición de pruebas de agresiones físicas por parte del ex Presidente hacia su ex pareja Fabiola Yañez, lo cual derivó en una denuncia por parte de esta última contra Alberto Fernández" y, al mismo tiempo, "en la difusión pública de una serie de videos que exponen al ex Primer Mandatario en situaciones que nos avergüenzan ante el mundo como Nación".

Entre los argumentos, se cita también que "es investigado por favorecer ilícitamente" a un bróker de seguros y que, en momentos de la pandemia de Covid-19, habría violado una orden que él mismo en su rol de Presidente de la Nación formuló durante la cuarentena con aislamiento obligatorio.