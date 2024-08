Condenaron a Guillermo Moreno a tres años de prisión por adulterar datos del INDEC

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación, fue condenado esta mañana a tres años de prisión e inhabilitación para cargos públicos luego de ser encontrado responsable de manipular los datos que publicó el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en 2006 y 2007, durante la presidencia de Cristina Kirchner.



El fiscal Diego Luciani había solicitado cuatro años de prisión para el exfuncionario y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los abogados de Moreno pidieron que sea absuelto. La medida del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py encontró a Moreno culpable de los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos, pero podrá cumplir por ahora su pena fuera de prisión. La Justicia dará a conocer los fundamentos el 4 de septiembre y, desde ese momento, las partes podrán apelar.

Es la tercera condena que tiene el exfuncionario. En 2017 recibió una de dos años y seis meses de prisión por el caso de merchandising en contra de Clarín y la segunda fue en 2022 a dos años de cárcel por el caso de los “¿Casco o guantes?”, en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de las dos está firme porque fueron apeladas y no se ejecutaron.

Además de Moreno, el Tribunal Oral condenó a Beatriz Paglieri, la exdirectora de índices de Precio de Consumo, a tres años de prisión condicional y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Al igual que el exsecretario de Comercio, podrá cumplir su condena en libertad. También se absolvió a Marcela Filia y María Celeste Cámpora de Avellaneda, exempleadas del INDEC que eran las otras acusadas del caso.

Moreno escuchó su condena por videoconferencia y en su alegato final aseguró que fue un juicio “académico” en el que no hubo pruebas. Además, ratificó la metodología que aplicó durante sus años como funcionario en el INDEC.

Para el exfuncionario, no surgió en la investigación “ninguna prueba” por lo que “nadie puede decir si algo es falso o verdadero si no está la prueba”. “Hay que reconocer que el alegato del fiscal (Luciani) fue inteligente. No tenía pruebas, entonces apeló a un juicio académico. Ahora, como ustedes saben los juicios académicos lo pueden hacer los pares, no es facultad del fiscal”, sostuvo. “No puede el fiscal evaluar si el INDEC trabajó mal durante un gobierno cuando lo que se juzga es un semestre. Esto es un error garrafal”, agregó Moreno.

Por su parte, el fiscal Luciani explicó que “la intervención” del exsecretario de Comercio “alteró indicadores cruciales como el IPC, que afectó las mediciones de pobreza” y que generó una “desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales”. “Moreno llevó las riendas de la maniobra. Ejerció presiones necesarias para lograr la consumación de los delitos”, aseguró.

José Ipohorski, otro de los fiscales, señaló que para lograr que los índices de inflación sean bajos, Moreno realizó un sistema de topes de precios que no podían superar el 15% de aumento por producto.