Agostina Hein: “Es un recuerdo maravilloso”

Agostina Hein cumplió un sueño. Y estuvo a la altura. La oriunda de Campana, la más joven de toda la delegación argentina con solo 16 años, finalizó séptima en su serie de los 800 metros libre, su segunda y última prueba. Con un tiempo de 8:37.43, quedó en el puesto 14° de la general.

Por eso, una vez finalizada la participación, el balance fue positivo. “Fue una serie terrible, ya el primer día que vi el start list y vi que me había tocado con semejante grosa dije ‘no, no puede ser’, pero la verdad es que es un recuerdo maravilloso que me llevo. Yo ya había podido competir con Ledecky pero competir con Ledecky y Titmus fue hermoso y aprender de ellas es lo mejor que me llevo de estos Juegos”.

Sobre su trabajo dijo: “El tiempo no fue el que yo esperaba, pero es mi primer Juego y me queda mucho por delante. A este Juego yo vine a aprender, a hacer experiencia y ya el próximo Juego, si se da, poder competir mucho más”.

También resaltó, ante TyC Sports: “La verdad que me sentí bien adentro del agua, sentí que iba bastante fuerte. Estoy feliz por lo que hice”.