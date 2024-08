Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía con una conductora de televisión

El exjugador de fútbol, Gerard Piqué, quedó en el foco de la polémica nuevamente por la relación con su actual pareja Clara Chía Martí. Un periodista internacional indicó que le fue infiel con una de las conductoras más reconocidas de Venezuela.

Eduardo Carillo dio a conocer que el exfutbolista del Barcelona estuvo con la periodista Marie Claire Harp. Detalló que el primer encuentro que tuvieron fue durante un viaje del empresario a México por motivo relacionados con las Kings League.



En el último tiempo, Marie Claire estuvo al frente de La casa de los famosos en México y se hizo muy conocida. Pero ella misma se encargó de desmentirlo ante los medios: “¡No sé, no sé, no sé! Yo me enteré por algunas amistades, pero cero que ver, jamás lo he visto en persona. Solo en un evento hace tiempo, pero ni siquiera nos estrechamos la mano”.

Y ante los rumores de separación de Piqué con Chía tras la infidelidad, indicó: “Yo soy Team Shakira 100 por ciento. No quiero que me salpiqué. Yo como fanática de Shakira, no le haría eso a mi Shaki, por ahí no van mis tiros muchachos. Él está con Clara Chía muy feliz, yo estoy muy feliz, yo soy team Shakira cien por ciento”.