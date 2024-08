Se supo cómo fue el reencuentro de Enzo Fernández con el jugador del Chelsea que lo había acusado de racista

Luego de la consagración en la Copa América 2024, Enzo Fernández quedó en el medio del escándalo por una canción que fue tomada como racista. Tras muchísimas repercusiones y un pedido de disculpas, el futbolista argentino volvió al Chelsea para iniciar la pretemporada. En las últimas horas, Wesley Fofana, jugador que lo había criticado en redes sociales, habló sobre el reencuentro y se arrepintió de su fuerte declaración.

“Enzo ha vuelto y estoy feliz”, aseguró Fofana en diálogo con Daily Mail. El defensor francés dio detalles de su charla con Enzo y le quitó responsabilidad al ex-River, pero sumó a toda la Selección argentina en el conflicto: “Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustó el video. Pidió perdón porque no quería lastimar a los fanáticos franceses ni a nadie. No entendió al cantarlo y confío en él porque lo conozco. Él no es racista. Es solo que el video es malo y no es solo Enzo, es la Selección argentina”.

A pesar de estas declaraciones, el futbolista aclaró que no fue algo personal con la Albiceleste ni con Fernández: “Enzo está en el video, pero si fuera de otro país (yo) hubiera publicado lo mismo”.

Con respecto al enorme revuelo que se generó, le dio un papel importante al hecho de ser compañeros en el Chelsea, pero dejó el tema en el pasado: “Sin duda se hizo una gran historia porque jugamos en el mismo equipo. Pero ahora ya está bien. Estoy feliz con esta situación porque él me entiende, yo lo entiendo, me pidió perdón, confío en él y eso es lo más importante. Enzo es un gran jugador en Argentina. Espero que esto le haya educado un poco, porque es una cultura diferente”.

Además del mano a mano entre Fofana y Enzo, hubo una reunión de todo el equipo en la cual se solucionaron las cosas luego de que varios futbolistas dejaran de seguir en redes sociales al argentino. “Hablamos todo el equipo juntos. No éramos solo Enzo y yo. Estamos en el mismo equipo y tenemos que avanzar juntos. Está terminado. Necesitamos permanecer juntos. Somos fuertes juntos”, sostuvo.

Sumado a las disculpas, Enzo Fernández se comprometió a hacer una importante donación para concientizar al respecto del racismo, pero Fofana destacó otro aspecto: “No quiero que Enzo pierda dinero. La donación es buena, pero lo más importante es no repetir el acto y que eduquemos a todos. Es un ejemplo porque Enzo es un gran jugador, una gran estrella. Él lo entiende y yo soy feliz así”.

Al mismo tiempo, se mostró en contra de una sanción: “No creo que una gran sanción para Enzo sea un buen proceso. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o para mal”.