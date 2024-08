Milei espera la salida de los diplomáticos de Venezuela para romper relaciones y armar un bloque sin Lula

Javier Milei romperá relaciones diplomáticas con Venezuela una vez que logre retirar a los seis asilados de la embajada de la Argentina en Caracas. Se trata de los asesores de la opositora María Corina Machado, a los que la Cancillería les dio asilo en abril.



El presidente quiere armar además un bloque regional con los países que firmaron el comunicado conjunto contra Nicolás Maduro. Se trata de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El Gobierno planea fijar una política conjunta para trabajar sobre sanciones comerciales para el régimen venezolano. Busca colaboración de los Estados Unidos y planea aislar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que no puso la firma para condenar las elecciones.

“La idea es moverse de forma conjunta de nuevo y sentarnos para pensar sanciones que tengan impacto real. No sirve solo lo discursivo. Lula va a quedar afuera. Ya demostró de qué lado se para”, expresó a un medio de comunicación un funcionario cercano al presidente.

La cúpula del Gobierno trabaja con la canciller, Diana Mondino, y con la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para preparar la salida del personal diplomático y de los seis asilados: Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y Fernando Martínez Mottola.

La Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM) cuenta con un equipo en el territorio venezolano. Hay un trabajo conjunto además con los servicios de los Estados Unidos (CIA) e Israel (Mossad).

En la Casa Rosada mantienen la postura de no dejar atrás a los asilados y aseguran que “todo se define el jueves”. Es el día que vence el ultimátum que les dio Maduro para retirar el personal diplomático. La Cancillería ya denunció que el martes le cortaron la luz a la embajada argentina.

“Hay distintas formas de retirarlos, pero queremos ser cautos para que no corra más sangre. Ya murieron bastantes personas. No va a ser por aire y no descartamos trasladar a los asilados a Costa Rica. No está definido”, expresó a un medio comunicación un colaborador cercano a la mesa de negociación.

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, participa de la sesión de emergencia convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, en la que se debate la postura conjunta sobre el resultado de las elecciones venezolanas.

Milei dio la orden de sumarse a la redacción de una resolución que condene la victoria electoral del mandatario venezolano y que le exija a su gobierno la presentación de los documentos sobre la votación.

Milei quiere liderar la oposición contra Maduro y busca ganar terreno en el comercio exterior y en su posicionamiento internacional. “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”, expresó el domingo en X.

El jefe de Estado venezolano fue proclamado como ganador de las elecciones por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela con el 51,2% de los votos y calificó al presidente argentino de “nazi” y “fascista”.