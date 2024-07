Sostienen que ante la victoria de Maduro, habrá una oleada migratoria

Varios países de la región están en alerta ante la posibilidad de una nueva migración masiva de venezolanos. Las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales, las protestas impulsadas por la oposición y la represión del chavismo encendieron todas las alarmas.

Se calcula que más de 7 millones de venezolanos salieron de su país en la última década, escapando de la gravísima crisis política, social y económica que envolvió a la gestión de Nicolás Maduro, reelecto por otros seis años en los comicios del domingo.

La última encuesta del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno y el Instituto Delphos, divulgada pocos días antes de las elecciones, reveló que el 12,8% de los consultados “buscaría la manera de irse del país” si Maduro ganaba o se quedaba en el poder. Se trata de un universo de alrededor de 3,5 millones de personas, sobre una población total de 28 millones.

“Sin dudas, si no hay una solución a la crisis, lo que viene en forma clara es una fuga masiva de venezolanos al exterior”, dijo a TN el analista político venezolano Jesús Seguías, presidente de la empresa de investigaciones Datincorp.

Andrea La Rosa es comunicadora social, tiene 29 años y vive en El Cigarral, a 10 minutos del apacible pueblo de El Hatillo, a 26 kilómetros de Caracas. Planea viajar en octubre a España con un amigo de la universidad y periodista, Miguel Rodríguez.

“Tenemos 25 años de experiencia con el chavismo. Definitivamente, no creo que pueda sobrevivir otros seis años más de esto. No conozco otro sistema. Aquí es imposible lograr algo. Ni independencia, ni trabajo ni salarios dignos. Eso para nosotros es imposible. Además de vivir en un sistema que no es democrático y que por cualquier cosa pones en riesgo la vida”, dijo en diálogo con TN.