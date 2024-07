Cafayate: Continúan las denuncias por la entrega de alimentos vencidos en las escuelas

En diálogo con el periodista Silvio Aguirre, Mariela, madre de un alumno afectado, expresó su indignación. “El día de hoy (por el miércoles) se hizo entrega en el turno tarde de la escuela. Las leches van al 80% de los alumnos, no en su totalidad. Por ejemplo, mi hijo no las recibió, pero mis sobrinas sí”, relató. La madre señaló que el reparto de la leche fue a través de los directivos de las escuelas, quienes aparentemente no advirtieron que el producto estaba vencido. “Los directivos tendrían que haber sabido que eso estaba vencido”, afirmó.

Mariela también mencionó que había visto publicaciones del municipio entregando leche antes de las vacaciones de invierno, sugiriendo que el lote podría haber estado almacenado durante un tiempo considerable antes de ser distribuido. “No me parece lo correcto, porque si algo le van a dar a los chicos, tendría que ser algo que esté en condiciones”, comentó con preocupación. En cuanto a las medidas que tomarán los padres, Mariela señaló que aún no se ha discutido el tema en el grupo de padres, pero espera que se tomen acciones prontas para evitar situaciones similares en el futuro.

Este incidente no es el único problema que enfrenta la administración de Rita Guevara. Anteriormente, la gestión municipal fue criticada por repartir papas fritas vencidas a los vecinos de Cafayate y a bomberos voluntarios después de un incendio. El Concejo Deliberante también ha cuestionado la compra irregular de productos como Fernet y otros insumos, cuyo destino y utilización siguen sin aclararse.

El escándalo ha provocado indignación en la comunidad cafayateña, que exige respuestas y acciones inmediatas para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños. Los padres esperan que las autoridades escolares y municipales tomen medidas correctivas para evitar futuros incidentes y se comprometan a garantizar que los productos entregados estén en óptimas condiciones.

